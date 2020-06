Realityprogrammet EX on the Beach rygtes til Roskilde. Modelfoto

Realityprogrammet Ex on the Beach optages i Danmark: Se her hvor det er

Syd og sol er droppet, når den femte udgave af realityprogrammet "Ex on the Beach" løber hen over tv-skærmen. Coronavirus har betydet, at Discovery Networks Danmark, som optaget programmet, har måtte flytte fra Brasiliens sol og til hjemlige himmelstrøg.

Discovery Networks oplyser til Ekstra Bladet, at der er flere lokationer i spil til den kommende sæson, men man vil endnu ikke afsløre, hvor optagelserne skal finde sted.

Men Ekstra Bladet kan fortælle, at man fra flere sider har hørt, at speciel en lokation er meget interessant for TV-kanalen, nemlig Roskilde.

Ex on the Beach

8 singler bliver spærret inde i en villa. Her må de feste, flirte og date. De kan kun forlade villaen, når de skal på stranden og hente nye deltagere. De nye deltagere er eks-kærester, som dukker op og skaber ravage i paradis.