Ravn og Schrøder på tur

Et par ældre herrer indtager scenen på Jyllinge Skole på lørdag 14. marts når forestillingen 2 på tur vises. De to er Kurt Ravn og Peter Schrøder, som sammen med Kristine Yde og Paw Henriksen sætter gang i komedien, om to ældre mænd, der nægter at give op, selv om de begge er indlagt med hver deres dødelige sygdom. De to stikker af for at opleve deres sidste eventyr.