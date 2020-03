Ragnarock en af verdens bedste museumsoplevelser

Museet er af National Geographic blevet udpeget som et, must see' og en af verdens 15 mest engagerende museumsoplevelser.

- For en institution, der lever og ånder for at åbne og formidle kulturarven, gør det absolut ondt at være lukket ned. Derfor er det med forventning og glæde, at vi nu kan lukke op for en ny type oplevelse for alle med interesse for poppens og rockens historie, siger museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard.