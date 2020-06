Se billedserie Jan Magnussen og Dennis Lind kører virtuelt Le Mans lørdag 13. juni fra en simulator på Bone's i Roskilde.

Ræs på skærmen: Jan Magnussen deltager i virtuelt Le Mans fra simulator i Roskilde

Coronakrisen har udskudt 24-timers Le Mans til efteråret, men alverdens motorsportsfans kan alligevel se frem til actionfyldt underholdning, når verdens største motorsportsbegivenhed afvikles i et virtuelt format i samme weekend, som det virkelige racerløb skulle have fundet sted.

24 Hours of Le Mans Virtual er navnet på det digitale racerløb, hvor de virkelige racerbiler er byttet ud med højteknologiske simulatorer koblet til internettet. Kørerne er til gengæld af kød og blod, og løbets længde er stadig 24 benhårde timer. En god blanding af berømte racerkørere og professionelle simkørere vil kæmpe om pokalerne i løbet, som foregår på en digital udgave af Le Mans-banen og vil blive vist og kommenteret på alverdens TV-kanaler, heriblandt TV 2.

Deler sæde med Dennis Lind 50 biler fordelt på LMP- og GTE-klassen stiller op i det virtuelle racerløb, som har deltagelse af de store fabriksteams fra Porsche, Ferrari, Aston Martin og ikke mindst Corvette Racing, der har udpeget Jan Magnussen som én af holdets kørere. Magnussen skal for første gang dele sæde med Lamborghini-fabrikskøreren og familiemedlemmet Dennis Lind, som har adskillige store præstationer på sit CV – blandt andet et EM og et VM i Lamborghini Super Trofeo samt et DTC-mesterskab.

Stærkt underholdende – At køre racerløb i en simulator vil aldrig blive det samme, som at køre i en virkelig racerbil, men e-sporten har til gengæld nogle andre ting at byde på. Det er nemmere at samle topnavne fra hele verden, og ikke mindst er det langt mere underholdende, både at se på og at deltage i, end de fleste motorsportsfans og -kørere vil have troet. Det bliver mit første virtuelle løb for Corvette Racing, og at det ovenikøbet bliver sammen med Dennis Lind, som både er en del af min familie og samtidig en af de hurtigste mest erfarne racerkørere i en simulator, gør det kun endnu federe, lyder det fra Jan Magnussen.

Stort løb med kæmpe navne Også Dennis Lind er begejstret ved tanke om det kommende løb.

– Det er fedt at opleve, hvordan de store fabriksteams supporterer det virtuelle Le Mans, og jeg er enormt glad for at have fået muligheden for at tilslutte mig Corvette Racing sammen med Jan. Jeg havde bestemt ikke regnet med, at mit første officielle Le Mans skulle blive i en simulator, men med de navne og de teams, vi skal kæmpe imod, skal det nok blive en kæmpe udfordring. Jeg har selv dyrket e-sport gennem flere år og oplevet, hvordan teknologien løbende er blevet mere og mere realistisk. Og med så mange store navne samlet i ét stort 24-timersløb bliver det bestemt en af de events, du rigtig gerne vil vinde, lyder det fra Dennis Lind.

Live på Bone’s i Roskilde Jan Magnussen og Dennis Lind skal dele deres virtuelle Corvette med den amerikanske fabrikskører Tommy Milner og den slovenske professionelle simkører Alen Terzic. Og mens Milner og Terzic deltager i hver deres simulator fra henholdsvis USA og Slovenien, har Magnussen og Lind valgt at stille deres simulatorer op hos restaurantkæden Bone’s i Roskilde. Her vil Le Mans-fans og andre med hang til motorsport og ægte amerikansk barbeque få mulighed for at booke pladser og overvære de to racerkørere på tætteste hold og samtidig følge den officielle TV-transmission på storskærme i restauranten.

Prøv en simulator Le Mans-eventet hos Bone’s bliver hostet af TV-værten og Top Gear-navnet Felix Smith, som blandt andet vil interviewe kørerne undervejs i løbet, og gæsterne vil også få mulighed for selv at køre ræs i en simulator samt vinde præmier.

Debutudgaven af det officielle 24 Hours of Le Mans Virtual flages grønt lørdag 13. juni klokken 15.00 og slutter præcis 24 timer senere. Løbet vil foruden Jan Magnussen og Dennis Lind også have deltagelse af den danske Ferrari-fabrikskører Nicklas Nielsen og Aston Martin-køreren Nicki Thiim, som deler bil med Lasse Sørensen. Også Formel 1-navne som Max Verstappen, Charles Leclerc, Jenson Button og Fernando Alonso er at finde på den 200 kørere lange kørerliste.