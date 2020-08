Jeppe Trolle, der her ses til et tidligere Grundlovsmøde i Byparken, tror på ny radikal fremgang i Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Radikal genopstiller til byrådet: Jeppe klar til at blive borgmester

Men hvis han skulle få det 16. og afgørende mandat mellem de røde (S, SF og EL) og de blå (V, K og DF), er Trolle parat til at sætte sig i borgmesterposten, hvis han får chancen for det.

- Opgaven er jo at sikre indflydelse for radikal politik, og det vil selvfølgelig også være lettere med en borgmesterpost, forklarer han.

I Roskildes radikale storhedstid sørgede den daværende VKR-regering samtidig for, at landets nye universitet blev placeret ved Roskilde, på marken ved Marbjerg.

De radikale borgmestre byggede på et borgerligt flertal sammen med Venstre og Konservative, efter at Roskildes daværende K-leder, senere indenrigsminister Poul Sørensen, havde erkendt, at de to partier aldrig alene kunne få flertal i Roskilde.