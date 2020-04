Se billedserie Jeanette Dalsgaard i Rådhuskælderen gør alt for at holde på sine velkvalificerede medarbejdere.

Rådhuskælderen og Bryggergården: Vi kunne åbne med hvert andet bord

Roskilde Avis - 07. april 2020 kl. 13:14 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kunne godt åbne vores restaurant, så gæsterne sidder med god afstand ved hvert andet bord, mens de følger alle de øvrige sikkerhedsforanstaltninger.

Sådan siger restauratør Jeanette Dalsgaard i Rådhuskælderen og Toni Minke på Bryggergården til Roskilde Avis.

Begge håber på, at der kan blive mulighed for det inden alt for længe og er overbeviste om, at gæsterne godt kan finde ud af at opføre sig rigtigt.

- Nu bliver det lunere i forårsvejret, og så kan folk også sidde i vores have - stadig med god afstand og hygiejne. Det tror jeg, der efterhånden er et stort behov for, siger Jeanette Dalsgaard.

Toni Minke ser tilsvarende mulighed for fortovsservering ved halvdelen af sine borde i Algade.

Sendt hjem med løn

Jeanette Dalsgaard har sendt sine medarbejdere hjem med løn og får dækket 75 pct. af udgiften gennem de aftaler, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter fra fagbevægelsen og arbejdsgiverne samt regeringen.

- Jeg er jo interesseret i stadig at have mine dygtige medarbejdere, når vi på et tidspunkt skal lukke op igen. Jeg har selv været med til at lære dem op, og man kan ikke bare finde nye folk til at erstatte et godt personale. Derfor er jeg selvfølgelig interesseret i at holde på dem, forklarer hun.

- Men til gengæld skal vi nok til at holde åbent om søndagen, fordi der bliver ekstra travlt efter en genåbning, hvor mange har savnet at kunne komme ud. Så må vi også være klar til at arbejde på disse tidspunkter, forklarer hun.

På Bryggergården har Toni Minke ligeledes brugt aftalen mellem restauratørernes arbejdsgiverforening i Horesta og 3F, der organiserer tjenere og kokke, til at sende folk hjem med løn, hvor han får dækket det meste af udgiften.

- Jeg kan heller ikke bare hente nye folk ind, og derfor passer jeg selvfølgelig godt på mine nuværende medarbejder, fortæller han.

tk