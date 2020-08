Råd til de udsatte - Gitte Dueholm og de øvrige vil give stemme til folk i svære livssituationer

Se billedserie Gite Dueholm (th.) er formand for Udsatterådet, der har 12 medlemmer, herunder (fra venstre) Leni Grundtvig Nielsen, Jørgen Aafalk og Sofie Zeeb.

Roskilde Avis - 22. august 2020

- Det var så frustrerende, og jeg gik ofte ked af det hjem fra arbejde, fortæller den daglige leder af varmestuen Kafé Klaus og formand for Udsatterådet i Roskilde Kommune, Gitte Dueholm.

Årsagen til tristessen var indførelsen af Kontanthjælpsreformen i 2016, for konsekvenserne kunne mærkes omgående i hendes daglige arbejde.

Reformen i Lars Løkke Rasmussens anden regeringsperiode indebar et kontanthjælpsloft og samtidig et krav om 225 timers lønarbejde per år som forudsætning for at opretholde fuld kontanthjælp.

Herudover blev målgruppen for den lave integrationsydelse udvidet til at omfatte alle personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv ud af de seneste otte år.

Tid til råd Tiden var moden til handling. Gitte Dueholm ringede rundt, og i april 2018 mødtes 32 foreninger i et samarbejdsforum for udsatte. I december samme år blev sammensætningen af det nye Udsatteråd, der har til formål at arbejde for bedre forhold for socialt udsatte i kommunen, vedtaget på et møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Det 12 mand store Udsatteråd består af repræsentanter for foreninger, der arbejder med udsatte til hverdag, og borgere, der på forskellige måder har mærket udsatheden på egen krop. De kan således rådgive politikerne om alt fra misbrugsbehandling og skæve boliger til psykisk sygdom og hjemløshed.

Et bredere felt Udsatterådet og de frivillige, sociale organisationer i Roskilde oplever, hvordan udsatte børnefamilier grundet sociale nedskæringer kan ende i en fattigdomsfælde, hvor forældrene tvinges ud i hårde prioriteringer, som rammer børnenes skole- og socialliv.

Selv om mange udsatte lever et liv i relativ ubemærkethed i Roskilde, så bliver omfanget af den sociale udstødelse ifølge formanden for Udsatterådet ikke mindre i disse år.

- Der er et øget pres på organisationer fra mennesker i svære livssituationer. Sikkerhedsnettet er blevet stormasket, og feltet af potentielt udsatte bliver bredere. Flere og flere unge mennesker har det svært, og det vil vi mærke for fuld udblæsning de kommende år, forudser Gitte Dueholm.

Hun mødes med de øvrige medlemmer af Udsatterådet 3-4 gange om året for at drøfte alt inden for boligpolitik og hjemløshed, ulighed i sundhed, forsørgelse og beskæftigelse, samt støtte til særlige grupper og respekt for udsatte borgeres rettigheder.

For tiden er rådet endvidere ved at udarbejde en profil over udsatte i Roskilde, og på længere sigt er det ambitionen at få kommunen til at vedtage en udsattepolitik på linje med en række af landets øvrige kommuner.

Hjemløs under radaren Boligpriserne går opad, og prisen på lejeboliger følger med. Samtidig bliver mange mindre boliger nedlagt til fordel for større lejligheder. Men i virkeligheden har mange udsatte kun behov for ret begrænset plads.

- Mange kunne klare sig med en billig etværelses med spisetoilet. I en større bolig går det hurtigt galt med regninger, rengøring og opvask. Til sidst kan de ikke holde ud at være der, siger Sofie Zeeb, der er medlem af Udsatterådet, og selv lever på 32 kvm.

- Jeg kan ikke overskue mere, siger hun.

Hjemløsheden i Roskilde er mindre synlig end i København - for enten gemmer den hjemløse sig godt, eller også søger vedkommende måske mod storbyens anonymitet.

- Det kan være en skilsmisse, der får det hele til at ramle, for det er ikke nemt at finde et sted at bo i Roskilde. Men mange hjemløse gemmer sig godt, for Roskilde er en lille by, og folk snakker, siger Gitte Dueholm, som glæder sig over at arbejde for bedre vilkår for kommunens udsatte i rådet.

- Vi har skabt et samfund med nultolerance. Men her sidder vi i et råd, hvor der er plads til at møde ind, når man magter det. Vi prøver at finde en måde, hvor vi kan få alle til at være med på deres betingelser - ellers er der ingen grund til at have et Udsatteråd, siger hun.

Udsatterådet i Roskilde Kommune

12 medlemmer: 5 brugerrepræsentanter, 5 foreningsrepræsentanter, 2 kommunale repræsentanter samt 5 suppleanter

Udsatterådet skal dække områderne: Misbrugsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, social- og psykiatriområdet, det boligsociale arbejde og beskæftigelsesområdet

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021