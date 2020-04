RUC-rektor og hal-direktør skal hjælpe med nye karakterer

Rektor for Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen, og direktøren for Roskilde Kongrescenter, René La Cour Sell, er to af de 14, der skal finde en afløser for den nuværende karakterskala på 7-trin. Den nuværende karakterskala er blevet evalueret og den er ikke god nok.