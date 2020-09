Den 46-årige RUC?er Rasmus Hylleberg er valgt som ny folketingskandidat for Venstre i Roskilde.

Artiklen: RUC-kandidat stiller op for V

RUC-kandidat stiller op for V

Den 46-årige cand. scient. pol. Rasmus Hylleberg, der til daglige arbejder på RUC, er ved et opstillingsmøde valgt som ny folketingskandidat for Venstre i Roskilde kommune.

- Han kan blive et stort aktiv for Venstre i Folketinget og i Roskilde, siger Torben Andersen, der er formand for Venstre i Roskilde-kredsen.