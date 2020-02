Se billedserie Knap fire millioner personer handler hvert år på RO's Torv. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: RO's Torv trækker millioner til Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

RO's Torv trækker millioner til Roskilde

Roskilde Avis - 19. februar 2020 kl. 09:00 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt på Københavnsvej tæt på Roskilde ligger vejens største attraktion, indkøbscentret RO's Torv.

Hvert år besøger knap 3,9 millioner personer centret.

Halvdelen af dem kommer fra Roskilde, mens de fleste andre kommer fra Greve, Solrød og resten af oplandet omkring kommunen.

Torvet har ligget der i næsten 17 år og er efterhånden vokset til at være en af Roskildes største arbejdspladser.

Her arbejder knapt 700 medarbejdere, der er fordelt på 70 butikker og spisesteder.

RO's Torv indeholder ikke kun butikker, men tilbyder også året igennem aktiviteter for de mindste og underholdning for store og små.

I denne vinterferie har RO's Torv premiere på en H. C. Andersen udstilling. Det er første gang, den bliver vist i Danmark.

Her kan man opleve både mekaniske figurer fra eventyrerne og høre nogle af dem.

Bedste handelsby Roskilde fik i 2016 en pris for den bedst markedsførte handelsby.

Prisen har RO's Torv en stor andel i, da centret lægger et to cifret millionbeløb i at markedsføre sig selv og dermed Roskilde.

RO's Torv blev opført i 2003, men i 2006 blev det dog klart, at en udbygning var nødvendig. Derfor kunne man i 2009 præsentere et udbygget RO's Torv, der var næsten dobbelt så stort som det oprindelige med i alt 47.000 kvadratmeter.

Tænker nyt I 2019 vandt RO's Torv den fornemme pris som det mest nytænkende shoppingcenter.

Eller som det hed i kategorien, Danmarks Bedste Innovation i et shoppingcenter.

RO's Torv fik prisen, fordi det tør skille sig ud, tage et socialt ansvar og går nye veje for at skabe oplevelser for kunderne.

Begrundelsen fra juryen lød:

- Et shoppingcenter må tænke i nye baner for vedvarende at være relevant i kundernes behov. Årets vinder har igangsat nytænkende Initiativer omkring bekæmpelse af ensomhed med bl.a. fællesspisning i fællesområdet, flere events afholdt udenfor åbningstider, og der lægges vægt på uddannelse af butikspersonalet - og ikke mindst kunderne."

I år skal RO's Torv konkurrere med vinderne af prisen i hele Norden.