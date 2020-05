RO's Torv klar med: Shopping og samfundssind

Klæb og kundetællere

I de sidste uger op til åbningen har man i centret gjort en række tiltag, som skulle forberede genåbningen. Butikkerne er blevet udstyret med en ’corona-pakke’ med klæb til gulvet, samt skilte til ruderne og diskene. Ligeledes er der skruet op for rengøringen i centret, og der er naturligvis håndsprit ved alle indgange.

- Der er også sat klæb op, hvilket gør, at der er ensrettet i hele centret, og vi har kundetællere, som sikrer, at her ikke er for mange på én gang. På den måde undgår vi at komme for tæt på hinanden, og det har heldigvis fungeret rigtig godt, fortsætter Lisbeth Wilstrup, som glæder sig over at kunne byde både kunder og butikspersonale velkommen tilbage i centret.