ROSA klar til ny sæson

Næste trin var afklaring omkring refusion til kursisterne for de afbrudte forløb. Et kæmpe administrativt arbejde som er udført, og næsten færdig i skrivende stund.

Trods disse udfordringer er ROSA nu klar til den nye sæson, med en vifte af nye aktiviteter til borgere. Vi er taknemlige for, at vi forsat kan tilbyde spændende aktiviteter - set i lyset af den globale situation og de alvorlige konsekvenser som pandemien har skabt.

På ROSAs kontor har mange kursister henvendt sig for at tjekke om deres hold kunne starte igen efter sommerferien. Det er f. eks. bevægelseshold som f. eks. callanetics og pilates som mange har savnet, men også engelskhold m. fl.. Og JA! - ROSA er klar til sæsonstart efter sommerferien. Det særlige fællesskab på hold og den faglige stærke undervisning, som ROSA tilbyder, er helt klar til genstart.

Vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes retningslinjer og det kan betyde at nogle hold bliver delt for at sikre den nødvendige plads mellem kursisterne, og at deltagerantal begrænses på andre hold.