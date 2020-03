En ansat på Roskilde Museum fik ideen til at anvende det overskydende værneudstyr på sygehusene.

ROMU-medarbejder fik ideen: Museerne hjælper sygehuse

Camilla Jul Bastholm, der er konservator hos Roskilde Museum-koncernen, fik ideen til, at overskydende værnemidler hos museums- og konserveringsbranchen i den nuværende corona-krise kan gøre større gavn på sygehusene.

Konservator og ph.d.-stipendiat Camilla Jul Bastholm fik ideen efter at hun havde lyttet til et af regeringens mange pressemøder.

- Jeg arbejder selv i et fag, hvor værnemidler er helt essentielle for at kunne udføre mit arbejde helbredsmæssigt forsvarligt. De åndedrætsværn, vi anvender, kan også bruges mod vira af læger og sygeplejersker.