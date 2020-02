ROMU-chef på RUC

ROMU-chefen Morten Thomsen Højsgaard talte på RUC om de godes muligheder for samarbejde mellem det lokale museum og universitet.

Chefen for Roskilde Museum-koncernen Morten Thomsen Højsgaard har været på RUC, hvor han holdt oplæg om de mange samarbejdsmuligheder, der er mellem det lokale museum og universitet.

- Det vigtigste råstof, vi har er viden, og det er RUC en fremragende eksponent for, sagde han.

- RUC er med rette kendt for at skabe viden gennem projekter og problemorienteret læring. Det kan der helt sikkert bygges gode og nye samarbejder op omkring, sagde ROMU-direktøren.

- Tætte relationer mellem museum og universitet er vigtige. Det gælder alt fra samarbejde om forelæsninger over universitetspraktik til større forskningsinitiativer og fondsansøgninger.

- På den måde skaber vi større værdi end ved at arbejde hver for sig, mente Morten Thomsen Højsgaard.

- Vi lægger stor vægt på at udvikle viden i samspil med kulturinstitutioner, forskere og studerende. Kommunale og regionale samarbejder er helt centrale for universitetet i forhold til at løfte vores samfundsopgave.