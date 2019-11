Det er lige så slemt at have et kompliceret brud på sjæl og sind, som det er at have et kompliceret benbrud. Nogle gange værre

Psykisk arbejdsmiljø

Roskilde Avis - 29. november 2019 kl. 00:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et LO møde i sidste uge var et oplæg om Psykisk arbejdsmiljø. Vi møder i 3F Roskildeegnen flere og flere medlemmer, der fyres eller siger op fra job p.g.a. stress. På baggrund af bl.a. et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Alt for mange presses i dag på deres arbejdsplads og i deres dagligdag.

Der er på mange måder stor forskel i den måde vores samfund ser på og behandler psykiske sygdomme og fysiske sygdomme.

Jeg fik for et par uger siden beskrevet forskellen nogenlunde således af en, som arbejder i psykiatrien i Roskilde: Når du bliver indlagt på sygehuset med et kompliceret benbrud, kan du få enestue, fjernsyn med egne høretelefoner, mulighed for at vælge mellem flere forskellige måltider, og maden serveres. Indlægges du i psykiatrien er det helt anderledes skrabet!

Urimelig behandling

I a-kassen her i 3F Roskildeegnen oplever vi jævnligt at blive kontaktet af medlemmer, der ikke kan holde til at blive på jobbet. Er det fysikken det kniber med, kan lægen før du eventuelt siger op på en dertil indrettet blanket dokumentere, at du ikke kan klare lige præcis at arbejde på dén arbejdsplads med lige præcis dét arbejde, og du kan ophøre i jobbet uden at få en karantæne. Ganske fornuftig regel. Det giver ingen mening at blive i et job, som du bliver ødelagt af, og vi hjælper vores medlemmer videre til andet arbejde, eventuelt via uddannelse.

Helt så enkelt er det bare ikke, hvis det er det psykiske arbejdsmiljø der halter. Der står helt konkret på blanketten, at "Ved arbejdsophør kan attesten ikke anvendes, hvis ophøret skyldes arbejdspladsproblemer (fx ved samarbejdsproblemer, problemer med det psykiske arbejdsmiljø mv.)" Så skal medlem have forsøgt at løse problemerne på arbejdspladsen først via sin faglige organisation.

Forskelsbehandling.

Har du haft en fysisk sygdom, og vender tilbage til job, vil det ofte være glemt meget hurtigt.

Har du haft en psykisk sygdom, er det som om, den hænger ved.

Det hedder sig, at hver 4 af os på et tidspunkt kommer i kontakt med psykiatrien. Enten som patient eller pårørende. Så er det da besynderligt, at vi behandler psykiatrien så stedmoderligt. Der er ikke ressourcer nok, det tager for lang tid at komme i behandling, du bliver udskrevet før du er klar til det, og det er stadig tabu belagt at tale om psykiske lidelser.

Prioriter psykiatrien

Det er lige så slemt at have et kompliceret brud på sjæl og sind, som det er at have et kompliceret benbrud. Nogle gange værre. Så jeg håber, det på et tidspunkt kan blive lige så naturligt at spørge ind til brud på sjæl og sind, som det er at spørge til den dårlige ryg og det brækkede ben.

Jeg håber, vores politikere vil prioritere psykiatrien lige så højt som f.eks. kræft behandling. Jeg håber, man rundt omkring på arbejdspladserne vil tage det psykiske arbejdsmiljø alvorligt, og benytte de fora der er på arbejdspladserne til at arbejde med det. For kun med en stærk faglig organisering kan man sikre et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk.

Her er en vigtig opgave for de mange Arbejdsmiljørepræsentanter og deres kolleger og ledelserne. Et godt psykisk arbejdsmiljø kan man kun skabe og sikre i fællesskab.