Protester mod turbokyllinger

Rema 1000 i Ro's Have har haft besøg af demonstranter fra dyreværnsforeningen Anima, der ville protestere over, at landets Rema 1000-butikker sælger de såkaldte turbokyllinger. Flere andre butikskæder har valgt at udfase salget af turbokyllingerne på grund af måden kyllingerne bliver opdrættet på.