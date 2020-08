Staten vil lukke det store arbejdsmarkedskontor der ligger ved Roskilde station og flytte de 50 job ind til København. Det vækker lokale og regionale protester. Foto: Jan Partoft

Protest mod lukning: 50 Roskilde-jobs i fare

Roskilde Avis - 28. august 2020 kl. 14:19 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) og partifællen i regionsrådet Jorun Bech protesterer nu imod et administrativt forslag om at lukke Arbejdsmarkedskontor Øst, der har til huse på Ny Østergade i den gamle frøforsyning ved Roskilde Station.

Her risikerer Roskilde nu at miste 50 ansatte, som skal flyttes til København. Mange af dem skal nu på en længere rejse hver dag, og flere overvejer at sige op.

Arbejdsmarkedskontor Øst (AØ) blev oprettet fra starten af 2015 efter et politisk forlig om at oprette tre kontorer i hele landet, nemlig i Aalborg, Aarhus - og Roskilde.

Arbejdsmarkedskontor i Roskilde har fået skabt et godt og velfungerende samarbejde med kommuner og job-centre i området, hvilket har været meget vigtigt for beskæftigelses-indsatsen, fremhæver de to politikere.

Desuden har arbejdsmarkedskontoret fået et godt forhold til erhvervskolerne i regionen. Det er yderst vigtigt, for at skolerne kan udbyde relevante kursustilbud, så virksomhederne få den fornødne, velkvalificerede arbejdskraft, som de har brug for.

I det nye administrative forslag skal arbejdskontoret i Roskilde lukkes og flyttes til København, hvor det så indgår i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

- Forslaget er imod al sund fornuft. Arbejdsmarkedet på Sjælland vil komme til at mangle kontakten med denne vigtige partner i det fremtidige samarbejde. Derfor vil vi gøre alt for at forhindre det, siger Tomas Breddam og Jorun Bech. Arbejdsmarkeds-

kontor Øst

Arbejdsmarkedskontor Øst dækker Sjælland, Hvoedstaden og Bornholm.

Arbejdsmarkedskontor Øst har til formål at være regional forankring i Østdanmark for Styrelsen For Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Blandt andet ved at understøtte, at politiske reformer indføres bedst muligt hos job-centre, a-kasser osv.

Arbejdsmarkedskontor Øst skal understøtte netværk for jobcenter-chefer og teamledere ved gennemførelsen af reformer og en styrket service overfor virksomhederne.

Arbejdsmarkedskontoret skal bygge bro mellem politik og konkrete

indsatser - samt mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.