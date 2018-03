Se billedserie Foto: cecilieh

Protest mod højhus ved siden af retten: Frit udsyn til banditterne

Roskilde Avis - 25. marts 2018

- Hvis man bygger et højhus ved Sdr. Ringvej lige ved siden af Retten i Roskilde, bliver der frit udsyn lige ind til bandemedlemmer og andre banditter, der står anklaget - og omvendt.

Sådan lød et af argumenterne imod et nyt byggeri fra Karsten Lorentzen (DF), da Roskilde Byråd onsdag vedtog en ny lokalplan, som giver mulighed for at bygge 120 boliger i helt op til seks etager.

Da de nye boliger kun ligger få minutters gang fra Roskilde Station, har kommunen i den nye lokalplan accepteret, at der kun skal være 1,2 parkeringsplads for hver lejlighed. For at få plads til dem på grunden, skal en del af dem placeres i en parkerings-kælder.

Susanne Lysholm (El) var også imod denne lokalplan, da hun mente, at byggeriet ville gå ud over en af de sidste grønne pletter, nær Roskildes centrum.

Daniel Prehn (S) mente, at det ikke kunne være noget problem, når det store rekreative område i den gamle Roskilde Ring ligger lige ved siden af.

Han fremhævede også den korte gå- og cykelafstand til Roskilde Station som et argument for, at trafik-belastningen ved de kommende boliger bliver minimal.

