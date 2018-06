Se billedserie Tonny Clausen er ny formand i Propa i Roskilde og næstformand på landsplan. Han sætter fokus på den mest almindelige kræftform for mænd, der samtidig er en af de mest tabubelagte. (Foto: Anette Gundlach) Foto: Anette Gundlach

Prostatakræft: Den enes død den andens redning

Roskilde Avis - 09. juni 2018
Af Anette Gundlach

- Min svoger fortalte mig en dag, at hans ven var død af prostatakræft. Jeg havde aldrig haft tegn på kræft, men samtalen satte gang i nogle tanker og gjorde, at jeg tog mig sammen til at få taget de prøver, fortæller 68-årige Mogens Mathiesen

- Det blev min redning. Jeg ved ikke, hvor jeg ville være i dag, hvis ikke jeg var blevet tjekket.

Mogens Mathiesens historie og erfaringer med prostatakræft kan man høre mandag 11. juni kl. 18 på Roskilde Bibliotek. Foredraget er startskuddet på Mens Health-ugen.

På biblioteket kan man samtidig se udstillingen, 12 mænd frem til 24. juni. Her er Mogens Mathiesen en af de 12 mænd, der står frem og fortæller om deres, operationer og følgevirkninger.

12-tallet symboliserer samtidig antallet af mænd i Danmark, der hver dag bliver diagnostificeret med prostatakræft, som er den hyppigste kræftform for mænd.

Et helvedes år

En af dem, der fik konstateret prostatakræft tilbage i 2014 var Tonny Clausen fra Roskilde.

Operationen gik fint, selvom en smule af kræften stadig var tilbage i en af de efterfølgende prøver. Men han fik at vide, at den forsvandt af sig selv, hvis han var heldig.

I det helvedes år 2016 vendte kræften dog tilbage, og Tonny Clausen kom gennem både hormon- og 35 strålebehandlinger.

Han tabte 14 kilo i muskler af den hårde medfart og kom helt ud af form og pustede og hev efter vejret, når han bevægede sig.

Efter flere omveje fandt han frem til, at han kunne få hjælp på Sundhedscentret i Roskilde Kommune.

Han fik tilbud om at komme på et genoptræningshold to gange om ugen i 12 uger sammen med ligestillede.

Deltagerne var så glade for resultaterne og holdet, at de besluttede at oprette et vedligeholdelseshold i sundhedscentret, hvor de selv betaler de 150 kroner det koster.

Kræft gav kraft

Men hvorfor havde han ikke automatisk fået at vide, at han havde mulighed for at komme til den genoptræning, som han havde så meget behov for efter sygdommen, undrede Tonny Clausen sig.

Han meldte sig ind i Prostatakræftforeningen Propa for at sætte fokus på kommunikationen til de syge, og han startede et samarbejde med sundhedscentret i Roskilde, der betyder, at genoptræningen nu er en del af kræftpakken.

Hurtigt blev han formand i Roskilde og efterfølgende næstformand på landsplan.

Hans plan er nu, at Roskilde skal være foregangs-kommune for resten af landets kommuner med hensyn til prostatakræftpatienter.

Han mener, det er vigtigt at tale om sygdommen, fordi det er den mest almindelige kræftform, som mænd får. Samtidig er den også tabubelagt, da den kan føre til impotens og inkontinens.

Bivirkninger som er almindelige men ikke egnet til hyggesnak for de fleste.

Men jo hurtigere kræften bliver opdaget, jo bedre er overlevelseschancerne.

Fakta Udstillingen kan se på Roskilde Bibliotek og Borgerservice fra 11. til 24. juni.

Man kan høre Mogens Mathiesen på biblioteket mandag 11. juni fra kl. 18.