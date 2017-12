Se billedserie Landsby og bydelsprisen 2017 til Svogerslev Lokalråd. Set fra venstre: Peter Stigaard Jensen, suppleant for Svogerslev Lokalråd, Henrik W. Pedersen, kasserer, Carsten Hogstad, afgået formand, Søren Pedersen, formand, borgmester Joy Mogensen, Tim Bang, næstformand og Henriette Moesby, bestyrelsesmedlem.

Pris til udekøkken og skulpturpark

Roskilde Avis - 10. december 2017 kl. 00:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådets Landsby- og bydelspriser 2017 har nu fundet deres vindere. Der bliver både penge til, at vi alle sammen kan bruge et udekøkken ved madpakkeskuret ved Lynghøjsøerne og, at vi kan besøge en ny skulpturpark ved Toftehøjen i Viby.

Den store pris på 100.000 kroner gik til Svogerslev Lokalråd til et udekøkkenet ved Lynghøjsøerne. Udekøkkenet skal indrettes og udstyres så flest muligt kan få glæde af det, skolen, fritidshjem, spejderne, foreninger, Naturstyrelsen og private.

Den lille pris på 50.000 kroner gik til beboerforeningen Toftehøjen i Viby til en skulpturpark.

Toftehøjen, der er byens ældreinstitution, vil opstille en skulpturpark ud for den store spisestue på et område, hvor beboerne og alle andre kan hygge sig, samtidig med at man studerer de værker, som kunsterne har udstillet.

Det er meningen, at lokale kunstnere kan udstille deres værker på skift og, at stedet skal være levende og åbent for alle borgere og derved skabe endnu mere fællesskab.