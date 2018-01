Se billedserie Det ekskluderede medlem Jørgen Bagge fra Importøren fik først taletid og lov til at møde frem langt inde i mødet, da han jo ikke længere var medlem. Det blev han til gengæld igen.

Presset handelsbestyrelse overlevede mistillidsvotum

Roskilde Avis - 20. januar 2018

Så mange plejer der ikke at komme til vores møder, lød det dæmpet fra flere sider, da Roskilde Handel holdt ekstraordinær generalforsamling torsdag aften.

Handlens medlemmer strømmede til, og i stedet for de sædvanlige 30, dukkede små 100 personer op.

Anledningen var, at 28 underskrifter var samlet ind fra medlemmer, der krævede, at man skulle stemme om, om man stadig havde tillid til bestyrelsen eller om den skulle træde af.

Utilfredsheden var opstået, fordi bestyrelsen for det første havde valgt at smide det langvarige medlem Jørgen Bagge fra Importøren ud af bestyrelse og forening.

For det andet, fordi 6 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer var enige om at skifte Roskilde Handels hidtidige sekretariat ud med et andet et halvt år før foreningen skal beslutte, om den skal fusioneres med Erhvervsforum.

Beslutningen om at skifte sekretariatet ud på dette tidspunkt, var bestyrelsesmedlem, kasserer og medlem af foreningen i 37 år revisor Palle Sundstrøm så uenig i, at han valgte at træde tilbage fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Han mente, at man skulle vente med at gøre dette til spørgsmålet om fusionen var afklaret.

Knapt flertal

Bestyrelsen overlevede afstemningen med stemmerne 34 - 27, selvom den utilfredse del af forsamlingen fortalte, at de stod klar med unavngivne medlemmer til en ny bestyrelse.

Efterfølgende blev Jørgen Bagge med stor opbakning indlemmet i foreningen igen.

Søren Stahsig var en af de mange, der tog ordet.

Han undrede sig over, at en bestyrelse kunne lave så meget uro. Han mente, at det virkede uprofessionelt.

- Det kan ikke passe, at man ikke kan snakke sig til rette. I stedet smider man et mangeårigt medlem ud, sagde han.

Svend Overgaard forklarede, at bestyrelsen var nødt til at handle som den gjorde, fordi de mente, at Jørgen Bagge undergravede Roskilde Handel og gjorde bestyrelsen til grin.

Sammenspist bestyrelse

Jørgen Bagge, der sad i bestyrelsen i et halvt års tid, forklarede, at bestyrelsen i hans øjne virkede sammenspist, og at han var nødt til at sige stop, specielt da det drejede sig om, at Roskilde Handels sekretariat skulle flytte fra Roskilde Mediecenter til Grønager.

Han havde dengang fået den opfattelse, at der skulle indhentes tre tilbud fra forskellige leverandører, men der blev kun indhentet et enkelt.

Han var desuden uenig i bestyrelsens markedsføringsstrategi, hvilket efter hans udsagn gjorde, at han ragede uklar med dem.

I slutningen af mødet opfordrede flere af de fremmødte til, at Roskilde Handel i fremtiden står sammen for byens bedste. Også selvom de fremmødte var delt i to næsten lige store lejre.

Der er generalforsamling i april, hvor flere af bestyrelsesmedlemmerne er på valg.