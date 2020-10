Preben har 'Succesvirksomhed'

Det kommer måske ikke bag på mange, at det går godt hos Preben Mortensen Biler. Men bilforhandleren har nu også fået en pris til at dokumentere det.

Med erhvervsprisen 'Succesvirksomhed 2020' hylder Spar Nord og BDO mindre og mellemstore virksomheder, som er lykkedes med at skabe vækst over en længere periode.

- Preben Mortensen er et eksempel på en virksomhed, der har leveret solide resultater år efter år, sagde erhvervsrådgiver Christian Hald-Andersen fra Spar Nord Roskilde, da han sammen med partner og statsautoriseret revisor i BDO, Dan R. Petersen, overrakte prisen tirsdag 29. september.

Udvælgelsen baserer sig på antal ansatte, resultat før skat, egenkapital og soliditet, og den lægger vægt på, at hylde det lange, seje træk. Preben Mortensen samlede naturligvis alt, hvad han kunne mønstre på dagen af medarbejdere for at dele æren med sine ansatte.