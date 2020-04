Politisk kompromis i byrådet: Skoleåbning udsat til torsdag

Denne enstemmige beslutning som er et politisk kompromis traf byrådets centrale Økonomiudvalg, hvori alle de valgte partiers ledere er repræsenteret, på et ekstraordinært møde mandag eftermiddag 2. Påskedag.

Men Påskedag fremsendte Enhedslisten og SF et forslag om, at starten burde udskydes helt til den efterfølgende uge for at give skoler, institutioner samt de berørte personalegrupper bedre tid den nødvendige forberedelse med de mange nye sikkerhedskrav, der opstilles under corona-krisen.