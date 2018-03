Send til din ven. X Artiklen: Politiker: Vi presser Vejdirektorat med det farlige kryds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker: Vi presser Vejdirektorat med det farlige kryds

Roskilde Avis - 15. marts 2018 kl. 00:47 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er i gang med at presse vejdirektoratet for at få lavet om på det farlige kryds ved Vilvorde, fortæller socialdemokraten Daniel Prehn fra Plan- og Teknikudvalget.

Han var i sidste uge ude for at kikke på krydset sammen med kollegaen Gitte Kronbak for at få syn for sagen.

Før valget var de to politikere sammen til valgmøde i Vor Frue, hvor de lyttede på beboernes bekymringer.

Men det er ikke sådan lige at ændre på vejens udseende.

- Problemet med krydset er, at det er Vejdirektoratet, der får Køgevej og dermed er det også dem, der skal sørge for at løse problemet, siger Daniel Prehn.

Erfaringsmæssigt ved man, at det kan tage sin tid.

Hjælp med at presse

Daniel Prehn opfordrer derfor alle til at være med til at presse direktoratet. Det kan man gøre ved at melde alle uheld til politiet, også hvis folk ikke er kommet til skade og det kun drejer sig om et par småskrammer.

- Vi skal bruge anmeldelserne til at presse vejdirektoratet, så de kan se alvoren i sagen og gør noget ved den.

- Vi har brug for beviser for, at krydset er farligt at færdes i, siger Daniel Prehn.

Indtil Vejdirektorat går i gang, er kommunens forvaltning ved at finde ud af, om der er andre midlertidige ting, Roskilde selv kan gøre for at gøre krydset mere sikkert.

- Måske kan man lave en dobbeltrettet cykelsti på den anden side af vejen, så cyklisterne kommer væk fra Vilvordesiden, hvis det da ikke giver andre ulemper, siger Daniel Prehn.