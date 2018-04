Politihund pudset på nattegæster

Tæt på midnat natten mellem lørdag og søndag blev flere gæster på Mulligans snappet af en politihund. Gæsterne havde været så urolige, at personalet var nødt til at tilkalde politiet. For at få styr på tropperne blev en politihund sat på arbejde. Blandt uromagerne, der fik bid, var en 19-årig mand og en 41-årig mand fra Roskilde. Begge var i større eller mindre grad påvirket af spiritus og blev begge sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen i forbindelse med uroen.