Politifolk dukkede op midt i narkohandel

De to narkokunder blev ved samme lejlighed anholdt. Der var tale om en 30-årig mand fra Hørve og en 44-årig mand fra Roskilde. De blev begge løsladt efter afhøring. Roskilde-kunden fik en bøde for at have fornærmet politifolkene med et utal af ukvemsord.ja-