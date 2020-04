Politiet tilkaldt: 800 meter kø ved genbrugsplads

800 meters kø ved genbrugspladsen på Vestre Hedevej i Roskilde var, hvad bilister mødte frem til tirsdag formiddag, da folk havde travlt med at komme af med hus- og haveaffald, konstaterede politiet, da en patrulje blev kaldt ud.

Ordensmagten havde fået en henvendelse fra en erhvervsdrivende, hvis chauffører havde svært ved at komme forbi den lange bilkø af ventende bilister på vej mod genbrugspladsen.

Trods bilkøen fandt politiet ikke grundlag for at foretage sig yderligere, da andre biler kunne komme forbi.

Senere på formiddagen var en patrulje igen forbi, men også på dette tidspunkt var der trods kødannelse ikke grundlag for politiet til at foretage yderligere over for bilister på vej til genbrugspladsen.