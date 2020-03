Politiet stopper efterforskning i FC Roskilde-sag

- Det er min opfattelse, at der i denne sag er lavet et meget omfattende og grundigt stykke politiarbejde, og jeg er særdeles tilfreds med, at det er lykkedes at få belyst sagen, udtaler specialanklager Anja Lund Liin, Midt- og Vestsjællands Politi.