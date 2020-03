Se billedserie Foto: Erling j. Pedersen Foto: Erling J. Pedersen

Politiet rykker ud til coronaanmeldelser

Roskilde Avis - 19. marts 2020 kl. 16:53 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden det er blevet forbudt at samles mere end ti personer på et sted, er politiet begyndt at rykke oftere ud på grund af bekymrede personer, der beder ordensmagten om at komme ud.

En af gangene var onsdag eftermiddag i Folkeparken, hvor ni personer trænede sammen, men med god afstand til hinanden.

En ældre herre kontaktede ordensmagten, fordi han sandsynligvis tænkte, at det var forbudt at træne så mange sammen. Trods det, at de var under ti personer samlet.

Da ordensmagten ankom, fik han dog at vide, at det var helt i orden, hvad de aktive mennesker var i færd med under den blå himmel.

Han fik også at vide, at det var helt i orden, at træneren havde en lille højtaler med, så de kunne træne til musik.

Holdet plejer at træne om lørdagen, men fordi fitnesscentrene har lukket nu, har instruktøren udvidet træningen til andre dage.

Ligesom han har oprettet flere hold om lørdagen, hvor han træner otte personer ad gangen i stedet for store grupper.

Rykker ud til spisesteder

Charlotte Thornquist fra Roskilde Politi fortæller, at ordensmagten også har fået flere henvendelser fra folk, der er bekymrede over, at nogle grillbarer og spisesteder stadig holder åbent.

- Når politiet har været ude, har medarbejderne fortalt, at det er fordi, de er gået over til take-away, siger Charlotte Thornquist og fortsætter:

- I denne svære tid, forsøger vi at bevare den gode stemning, når vi rykker ud. Jeg synes da også, at folk er gode til at forstå, når vi forklarer, hvad der er i orden, og hvad der ikke er.

