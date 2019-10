Se billedserie Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Politiet rykker ud til J-dag

Roskilde Avis - 31. oktober 2019 kl. 15:06

Betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi vil fredag aften overvære festlighederne til J-dag flere steder i politikredsen.

Fredag aften, når juleøllene bliver åbnet, vil betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi være klar i de byer i politikredsen, hvor mange borgere formentlig vil deltage i forskellige festligheder.

Formålet med politiets tilstedeværelse er at dæmpe uroligheder og tale med borgerne, unge som gamle, der skulle være til stede for at fejre, at juleøllen igen kan findes på hylderne.

- Vores lokalbetjente er ude i hele kredsen, fordi vores erfaringer viser, at der kan være enkelte personer blandt de feststemte, der ikke kan finde ud af at holde et sobert niveau, og som ikke ved, hvornår nok er nok. De kan være berusede af både stemning og alkohol, og derfor kommer vi for at sørge for, at der er plads til alle, selvom det er J-dag, siger vicepolitiinspektør John Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

De tidligere år har der været god stemning på denne festlige dag, men engang i mellem kan enkelte personer skabe røre, uorden og uro, som gør andre utrygge.

Hemmlig visit

Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvor betjentene eller den mobile politistation vil være og hvornår, og betjentene vil sørge for at bevæge sig rundt dertil, hvor festen opstår. Flere steder er dog af særlig interesse for politiet, understreger vicepolitiinspektøren.

- De steder, hvor mange mennesker dukker op, vil vi have særlig fokus på. Det kan være beværtninger, gågader, storcentre, togstationer og bytorv. Vi håber selvfølgelig, at vi kun møder festglade mennesker, som også forstår, at byen er til for alle, og som følger politiets anvisninger. Vi vil flytte os rundt til de steder, hvor erfaringer viser, at der kan være behov for lidt ekstra politipersonale til stede, siger John Jensen.

Han håber, at borgerne vil komme og tale med lokalbetjentene om aftenens forløb, hvis de skulle få brug for det. Desuden opfordrer han til, at borgerne kontakter politiet, så snart der er optræk til noget uro. Det kan både være de betjente, der er til stede, eller ved at ringe til politiet.

- Vi har rigtig meget personale på gaden på sådan en aften, og vi har desuden sat endnu flere patruljer ind, som vil køre gader og stræder rundt for at skabe tryghed for borgerne."

Midt- og Vestsjællands Politi vil også på denne festlige dag have flere kontroller på vejene i hele politikredsen for at forebygge og standse spiritus- og narkokørsel.