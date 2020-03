Politiet rykkede ud med mundbind og pensler

Flere fodgængere stoppede op og undrede sig, da ordensmagten gik ind i butikken Phonelcd med mundbind på, og tankerne gik til, om det havde noget med coronavirus at gøre.

En af betjentene forklarede Roskilde Avis's udsendte, at de havde mundbind på for ikke at ødelægge gerningsstedet og sporene efter indbrudstyve.