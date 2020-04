Politiet mistænker: Påsat brand

Et brag. En bil i flammer og flygtende mænd er årsag til, at politiet er ved at undersøge, om branden var påsat brand, da en bil stod i flammer i Ringparken tirsdag aften en time før midnat.

Politiet oplyser, at en beboer havde hørt et højt brag og kiggede ud af vinduet. Her så hun, at der var ild i en bil og to personer, som løb fra stedet.