Politiet lover beboere anonymitet:Vi er bange for at melde raket-angriberne

Roskilde Avis - 06. januar 2018 kl. 00:23 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet lover beboere i Æblehaven og Rønnebærparken og andre anonymitet, hvis de kommer med oplysninger om, hvem der står bag raketangrebene på politi og brandmænd nytårsaften.

Flere af beboerne er nemlig bange for at komme med oplysninger, fordi de frygter konsekvenserne, skriver flere bekymrede beboere på Roskilde Avis Facebookside.

En af læserne skriver, at man skal komme med navne på personer, man melder eller kunne sige, hvor de bor. Desuden er man nødt til at opgive eget navn. Flere er enige om, at det er derfor ingen kommer med oplysninger.

Carsten Andersen fra Roskilde Politi beroliger beboerne:

- Man kan sagtens anmelde anonymt både hvis man ringer på 114 eller skriver på vores app, hvis man ikke tør give sit navn.

Hvis man giver politiet sit navn, kan man skulle vidne i retten, hvor ens navn kommer i frem.

- Men den slags sager ender meget sjældent i retten. Hvis man skal i retten, så skal man komme med en meget konkret oplysning. Derfor mener jeg ikke, at der er grund til at være at være nervøs, siger Carsten Andersen.

Forebygger

Politiet er i øjeblikket ved at undersøge sagen.

- Derfor vil vi hellere have så mange oplysninger som muligt i stedet for ingen. Vi har brug for alle brikker for at samle puslespillet, og her tæller alt selv den mindste oplysning, også når man er anonym, siger Carsten Andersen.

Han forklarer, at politiet også vil arbejde præventivt på sagen.

- Hvis man ved, hvor nogle af de mindre drenge bor, der har skudt fyrværkeri af i løbet af december, vil vi også gerne vide det, så vi kan få en snak med deres forældre.

