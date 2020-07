Unge stimler sammen til høj musik i de lyse sommer nætter. (Arkivfoto) Foto: Aishe Gundlach

Politiet i rutefart: Unge skruede op for musikken på hele Sjælland

Roskilde Avis - 20. juli 2020 kl. 09:03 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet kørte i rutefart i weekenden for at få unge festglade til at skrue ned for musikken på mange grønne områder og strande på meget af Sjælland. I Tisvilde udbrød der endda musikkrig mellem unge højtspillende og naboer, der kvitterede med høj musik om morgenen, som tak for de unges støj om natten.

Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands politi forklarer, at ordensmagten generelt oplever, at de unge stimler sammen for at hygge sig på de lune sommeraftener og – nætter. Specielt i denne tid, hvor gå-ud-stederne lukker klokken 12 og hvor mange unge har ferie, er der flere unge ude i det fri en normalt. Søndag omkring midnat måtte Midt- og Vestsjællands politi ud flere gange til eksempelvis Solrød, Køge, Holbæk og Viby Sjælland på grund af larmende unge. Martin Bjerregaard forklarer, at de søvnløse naboer ofte er nervøse for, at de unge ikke bare spiller højt denne ene gang, men at de kommer igen og igen, hver gang nætterne er lune, forklarer Martin Bjerregaard. Derfor vil de gerne have de unge væk eller til at dæmpe sig.

Råd ved høj musik Skal du spille musik, uanset om du er ude eller hjemme, så husk:

Der findes personer omkring dig, som formentlig ikke vil være del af din fest.

Hold lydniveauet nede i det offentlige rum og på de skæve tidspunkter af døgnet.

Skal Holder du fest, så giv dine naboer et praj på forhånd og oplys et telefonnummer, de kan kontakte dig på.



Oplever du, at nogen spiller for høj musik, så forsøg først at løse problemet selv. Politiet råder til, at man først overvejer:



Har det stået på længe, eller er der måske kun skruet op for et par enkelte numre.

Bliver der ofte spillet høj musik fra samme adresse, eller er der tale om en særlig anledning?

Hvis man ikke kan få skruet ned, kan man ringe til 114, for at få en patrulje til at komme.



Kilde: politiet Skal du spille musik, uanset om du er ude eller hjemme, så husk:Kilde: politiet Når vi kommer ud, forsøger vi stille og roligt at lægge en dæmper på de unge ved at tale fornuftigt med dem, for ellers risikerer vi bare, at de går videre og generer andre naboer med musikken, siger Martin Bjerregaard.- Hvis de højtspillende nægter at skrue ned, kan politiet beslaglægge soundboksen.