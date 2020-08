Politiet i Roskilde: Kør nu bil i bilen

- Kør nu bil og koncentrer jer om det, når I er i bilen - fremfor at lave alle mulige ting, der tager opmærksomheden fra vejen.

Sådan lyder opfordringen fra Charlotte Tornqvist på Roskildes Politigård i Skovbogade, hvor man i de senere år har oplevet et voksende antal trafik-uheld pga. manglende koncentration hos trafikanterne.

I de to seneste dage har unge mandlige chauffører fra Glostrup og Hvidovre været involveret i et par spektakulære ulykker på Københavns vej og Køgevej. I begge tilfælde blev andre trafikanter også indblandet.

- Jeg kan ikke sige noget helt præcist om de to ulykker, f.eks . om det var pga. brug af mobiltelefoner eller andet. Vi laver ikke i den slags tilfælde et tjek af, om mobilen har været i brug på et givet tidspunkt, oplyser Charlotte Tornqvist.