FOTO:THOMAS OLSEN 190516 ¬ POLITI GENREBILLEDER HOS VESTEGNENS POLITI Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Politiet afslører formodet trickhjemmeplejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet afslører formodet trickhjemmeplejer

Roskilde Avis - 17. marts 2020 kl. 16:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tricksygeplejerske snød ældre beboere i Rosenhaven i Jyllinge fredag eftermiddag.

Læs også: Stak af med to røde Ferraier

Politiet fik opsnuset en 46-årig kvinde, der er mistænkt for tyverierne. Tirsdag morgen blev hun sigtet i sagen på hjemmeadressen i Ballerup.

Tyverierne foregik ved, at hun fredag først på eftermiddagen nåede at snyde sig ind til mindst en af beboerne ved at påstå, at hun var fra hjemmeplejen, og at der var en fejl i mindst en beboers medicin.

Hun fortalte, at hun hed Maria og bad om at få medicinen udleveret.

Offeret bad om at få medicinen igen, men tyven satte den ind i et skab i et skrivebord. Derefter kunne offeret ikke se, hvad kvinden lavede.

Efterfølgende forsvandt kvinden fra adressen og fortsatte hen til nogle af de andre ældreboliger i området, hvor hun forsøgte at snyde sig ind. Flere steder nægtede beboerne dog at lukke hende ind. Det er endnu uvist, om kvinden havde held med at stjæle noget nogen af stederne.

Da politiet mødte op hos den mistænkte kvinde tirsdag, blev hendes bopæl ransaget.

Her fandt politiet medicin, som var udstedt til to beboere i Rosenhaven. Hun blev sigtet for i alt fire tilfælde af forsøg på indbrud/tricktyveri og to gange fuldbyrdede forhold.