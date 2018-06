Politiet advarer mid hackere på nettet. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Politiet advarer mod hackere: Pas på når du bestiller hotel på nettet

Roskilde Avis - 07. juni 2018

Politiet advarer om at hackere er i gang på kendte rejsehjemmesider. Det kan betyde, at man mister penge, når man går ind og bestiller rejser eller hotel på nettet, nu hvor rejselysten er kommet over landet i feriesæsonen.

Derfor er der god grund til, at man passer ekstra godt på, når man bestiller rejser eller booker hotel på nettet, så kontoen ikke bliver tømt af andre ved samme lejlighed.

Som noget af det nyeste har flere oplevet, at de har bestilt hotel over kendte internetportaler som for eksempel booking.com eller hotels.com. Derefter har andre været inde og bruge penge fra det brugte kontokort.

En af dem, der har oplevet det, har fortalt til Roskilde Avis, at hun havde bestilt overnatninger i en europæisk storby dette forår. Kort tid efter blev der hævet penge på hendes kort for overnatninger i en anden storby, hvor hun ikke havde været.

Martin Bjerregaard fra Roskilde Politi fortæller, at det lokale politi i øjeblikket har cirka 10 ubehandlede sager, der handler om misbrug af privates kredit- eller betalingskort, hvor der ikke har været kontakt mellem gerningsmand og offer.

Svært at finde snyderne

Martin Bjerregaard forklarer, at det er ekstremt svært at få fat på folk, der misbruger kort via udenlandske hjemmesider.

- Erfaringen i nogle sager viser, at selv om politiet i Danmark får rettens ord på at få udleveret oplysninger i en sag, der hører hjemme i udlandet, får politiet ikke de ønskede oplysninger og kan derfor ikke identificere eller komme videre med efterforskningen.

Hacker sider

Politiet kan ikke 100 procent konstatere, hvordan forbryderne får fat i kontooplysningerne via hjemmesiderne.

De formoder, at tyvene hacker sider som for eksempel Booking.com for at få fat i kontooplysninger.

Martin Bjerregaard forklarer, at det bedste man kan gøre, hvis man opdager, at ens kort er blevet misbrugt, er at få kortet spærret af banken, så misbruget ikke fortsætter.

Derefter skal man gøre indsigelser til banken, så offeret kan få beløbet tilbage igen.

Martin Bjerregaard råder desuden til, at man holder computeren opdateret og at man holder øje med, om det er sikre sider, man går ind på, når der tastes kortoplysninger ind.

