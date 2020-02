Politiet advarer: Falske betjente på jagt efter ældre

En falsk betjent var fredag undervejs for at lokke penge og værdier ud af ældre mennesker. Manden udgav sig for at være fra Roskilde Politi. Det gik ud over to ældre kvinder på henholdsvis 92 og 84 år. De bor begge i ældreboliger på Langetoften i Osted.