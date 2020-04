Politiet advarer om, at bedragere bruger politiet telefonnummer, når de ringer op. (FOTO:THOMAS OLSEN) Foto: THOMAS OLSEN

Politiet advarer: Bedragere bruger vores nummer

Roskilde Avis - 14. april 2020 kl. 14:08 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Falske politifolk er i øjeblikket i gang med at snyde og bedrage rundt omkring i hele Midt- og Vestsjællands politikreds.

Charlotte Tornquist fra Roskilde politi advarer derfor alle i Roskilde og Lejre om at passe ekstra på, hvis de ser, at politiets nummer, 4635 1448, dukker op på deres telefon.

Det er nemlig langt fra sikkert, at det er ordensmagten, der sidder i den anden ende af røret, men derimod bedragere.

Charlotte Tornquist forklarer, at grunden til, at det er telefonnummeret til Midt- og Vestsjællands Politi som fremgår af displayet, er, at gerningsmanden kan bruge en tjeneste, hvor han selv vælger hvilket telefonnummer, som skal vises på den telefon, som modtager opkaldet.

Mistænksom i røret Charlotte Tornquist fortæller, at tre personer indtil videre har kontaktet politiet, fordi de fik mistænksomme opkald.

Muligvis er endnu flere blevet ringet op, men de har ikke fattet mistanke endnu, og muligvis har de udleveret personlige oplysninger til bedragerne.

Klokken 18 mandag aften fik en 66-årig mand et opkald fra en mand, der udgav sig for at være fra politiet og arbejdede med databedrageri. Den 66-årige afbrød opkaldet, fordi han blev mistænksom. Han kontaktede politiet for at høre, om det var et reelt opkald, hvilket ikke var tilfældet.

Kl. 18.17 anmeldte en 72-årig kvinde, at hun kort forinden havde fået et lignende opkald. I røret var en mand, som oplyste, at han arbejdede med økonomisk kriminalitet i politiet. Den 72-årige fattede mistanke til manden i røret og lagde på.

Hun ringede til politiets servicecenter, som kunne se, at kvinden ikke var registreret med nogen sager i politiet systemer, og at der derfor var tale om svindel.

Også en 62-årig mand havde fået et opkald fra samme nummer. Han kontaktede også politiets servicecenter, da han fandt opkaldet mistænkeligt.

Politiet efterforsker i øjeblikket sagerne om de falske politiopkald. Hvis man har fået et mistænkeligt opkald fra politiet, beder ordensmagten om at give besked.

Politiet opfordrer til, at man er mistænksom overfor numre, man kender i forvejen, og at man advarer andre, om bedragernes nye trick.