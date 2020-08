Roskildes Politi advarer folk imod at spille for høj musik og holde for lille afstand i den varme weekend.

Politi:Dæmp musikken og hold afstand

- Uanset, hvor du går i vandet, skal du huske at holde afstand og sørge for god håndhygiejne. Det mindsker risikoen for spredning af corona, hedder det i opfordringen, som fortsætter:

Inddrager musikanlæg Politiet har i den seneste tid fået mange anmeldelser fra borgere, der klager over for høj musik, som forstyrrer nattesøvnen.

- Musik, der er til væsentlig gene for de omkringboende, kan få den konsekvens, at vi inddrager musikanlægget eller soundboxen. Det vil vi helst undgå, så husk at holde støj og musik på et - også for andre - tåleligt niveau, siger politiet i Skovbogade.