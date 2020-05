Politi på jagt efter spritbilister i Pinsen

Det er som altid med at lade alkoholen blive i flasken, når man skal køre i bil.

I Pinsen rykker politiet ud for at tjekke promillerne bag rattet.

Politiet gennemfører landet over fra lørdag den 30. maj til og med mandag den 1. juni 2020 en målrettet indsats mod spiritus- og narkotikakørsel.

Spirituskørsel udgør en alvorlig fare for ulykker i trafikken. På trods af, at det er blevet mindre accepteret at køre i påvirket tilstand, er der stadig spirituspåvirkede trafikanter i hver femte dødsulykke.

Der er cirka ti gange højere risiko for at komme alvorligt til skade som bilist, hvis man er spirituspåvirket i let grad, og risikoen stiger eksplosivt med stigende promille.

"Spritkørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre", siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

"Vi ved fra undersøgelser, at alt for mange sætter sig bag rattet, selv om de er i tvivl om deres promille. Det betyder desværre ulykker på vejene, hvor personer kommer til skade eller mister livet. Hvis man er det mindste i tvivl om sin promille, bør man lade bilen stå".