Politi om politjob

Tirsdag 29. maj holder Midt- og Vestsjællands Politi et informationsmøde om mulighederne for at blive ansat hos politiet. Mødet finder sted på Politigården i Skovbogade 3. Hvis man vil deltage er der to krav, man skal opfylde. Det første krav er en tilmelding på clo005@politi.dk, hvor man skriver sit fulde navn og adresse, og det andet krav er, at man skal have læst det grundlæggende om jobbet på politi.dk.