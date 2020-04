Roskildes torvedage kan nu genåbne i den kommende uge til stor glæde for mange indbyggere, efter at politiet har ændret forholdsordre.

Politi ændrer ordre: Torvedage genåbner på Stændertorvet

Kommunen, der har ansvaret for torvet, fik fredag eftermiddag ny besked fra politiet, om at torvedagene kunne genoptages. Men rent praktisk var det ikke muligt at arrangere det allerede til lørdag den 4. april.

- Jeg er under alle omstændigheder glad for, at vi nu kan tage dette lille skridt tilbage til det normale liv i Roskilde, og jeg er sikker på, at mange af borgerne har det på samme måde, siger borgmester Tomas Breddam.