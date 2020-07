Politi: Sæson for ferie-tyverier

Martin Bjerregaard fra politigården i Skovbogade forklarer, at weekendens bølge af indbrud i Roskilde-området er et tilbagevendende fænomen, når de danske familier drager af sted på ferie. Så benytter tyve lejligheden til at bryde ind og tømme boligerne for værdier, hvis de kan komme til det uden at blive forstyrret.