Pløjede gennem hæk og ramte lygtepæl og skur

Natten til torsdag ved 2-tiden pløjede en bil igennem en hæk, ramte en lygtepæl og et skur på Bymarken. Bagefter flygtede to personer fra den forulykkede bil.

Politiet fandt ikke nogen, der kunne mistænkes for at have været i bilen, og er nu i gang med at finde ud af, hvem der kørte den.