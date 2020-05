Plejehjemsbeboere i Roskilde kan få besøg mandag eller tirsdag

Formanden for Social- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov, indkalder igen til et ekstraordinært møde i udvalget. Det skal finde sted mandag morgen.

- Efter at statsminister Mette Frederiksen har meldt ud, at alle plejehjemsbeboere skal have mulighed for at få besøg, skal vi også have det på plads, siger Morten Gjerskov.