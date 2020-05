Plejecentre følger de nye retningslinjer

- Nu er Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring besøg på plejecentre kommet, og de svarer til den måde vi gør det på i Roskilde, siger formanden for Social- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov.

- Det er stadig kun udendørs, det er muligt, men i tilfælde af kritisk sygdom, finder vi en løsning for de pårørende, som skal på besøg, selv om det bliver indenfor, siger Morten Gjerskov.

Udvalgsformanden er glad for den indsats personalet på plejecentrene gør i forbindelse med besøgene.

- Jeg synes at de gør et stort arbejde, og at de har taget godt i mod de retningslinjer, vi har givet, siger han.