Se billedserie Sara Sperling og Mikkel Wiuf med datteren Sara. De undre sig over, at der ikke er planlagt flere børneinstituionspladser i Vindinge, selv om landsbyen udbygges kraftigt. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Plads til 400 nye børnefamilier: Hvor er daginstitutionerne? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plads til 400 nye børnefamilier: Hvor er daginstitutionerne?

Roskilde Avis - 16. juli 2020 kl. 06:09 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sara Sperling og Mikkel Wiuf flyttede til Vindinge i slutningen af 2018 med den faste tro på, at når de fik børn, så var der plads i en af de lokale daginstitutioner.

Nu er familien vokset til tre, og deres datter, Saga, skal begynde i vuggestue efter sommerferien. Men det bliver ikke i Vindinge.

- Vi vidste godt, at der var gang i udstykninger og planerne om flere huse i Vindinge, og vi havde da forventet at politikerne havde taget behovet for flere daginstitutioner med i planerne, da de sagde ja til lokalplanerne med udstykningerne, siger Mikkel Wiuf.

- Nu er byen ved at vokse med 400 nye boliger, og det er store boliger, med plads til en børnefamilie.

- Hvor skal de børn gå i daginstitution?

Spørgsmålet har de næsten fået besvaret.

- Vores datter skal i vuggestue i Solsikken på Astersvej i Roskilde, siger Sara Sperling.

- Og de andre forældre i min mødregruppe har ikke fået svar på, hvor deres børn bliver optaget. En enkelt har fået sit barn i den private vuggestue her i Vindinge.

- Der er ikke plads i de kommunale daginstitutioner her i byen.

Parret vil gerne have at datteren Saga kommer i en lokal børneinstitution, så hun vokser om sammen med børn fra lokalområdet.

- Nu får hun ikke kammerater og venner fra området, som hun kan følge fra vuggestue til børnehave og Vindinge Skole og det er ærgerligt.

Familien Sperling og Wiuf flyttede til Vindinge, da Mikkel Wiuf er født og opvokset i byen, så de kendte den som et rart og hyggeligt sted at være barn og voksen.

Vigtigt med lokale institutioner

Antallet af børneinstitutioner og pladser er en politisk beslutning som byrådet står for. Til august går forhandlingerne i gang om budgettet for 2021. Det er her det bliver planlagt, om og hvor og hvornår der skal ske ændringer i antallet af pladser i daginstitutionerne.

- Når vi til august skal i gang med budgetforhandlingerne, så ligger der allerede nogle ønsker og forslag til hvilke muligheder vi har, siger Gitte Simoni fra Dansk Folkeparti. Hun er det eneste af byrådsmedlemmerne, der bor i Vindinge.

- Når det gælder Vindinge, så er det helt klart at jeg vil kæmpe for at børn fra landsbyen skal passes i tilknytning til Vindinge. Det vigtigt, så de er blandt folk de kender og får venner, som de senere skal gå sammen med på Vindinge Skole.

- Vi skal se på, hvilke muligheder der er og vi skal ikke være bange for at tænke nyt. Her i corona-tiden har de ældste børn fra Vindinge Børnehus været i naturbørnehave i en spejderhytte i Hedeland. Det er gået godt.

- Så er det oplagt, at vi skal tænke den slags løsninger ind med en naturbørnehave.

Gitte Simoni har lagt sig fast på nogle konkrete ønsker til hvordan der skal komme flere daginstitutionspladser i Vindinge.

- Hvordan det skal gøres skal vi til at finde ud af, men det er vigtigt at børnene bliver passet lokalt i tilknytning til Vindinge. Man flytter jo til landsbyen for at være i et lille samfund, hvor man er sammen og har muligheden for at sende børnene i daginstitution og skole lokalt, siger hun.