Se billedserie Mange af deltagerne i 1. maj-mødet prøvede at finde lidt ly mod regn og vind på Hestetorvet

Send til din ven. X Artiklen: Plads for alle der vil - 1. maj i strid modvind og regn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plads for alle der vil - 1. maj i strid modvind og regn

Roskilde Avis - 01. maj 2018 kl. 17:26 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Plads for alle der vil...', lyder omkvædet i Oskar Hansens berømte arbejdersang 'Danmark for Folket'.

Den blev rigtig på en hel anden måde til det store fælles faglige 1. maj-møde på Hestetorvet, hvor kun 4-500 mennesker var mødt op i bidende vind og regn.

Men det forhindrede nu ikke de fremmødte i at markere deres tilslutning til den lokale fagbevægelse oven på de vellykkede overenskomst-forhandlinger.

På Hestetorvet kunne man også gense flere aktive folk fra Enhedslisten, der ville være med i det fælles arrangement, selv om partiet officielt boykottede arrangementet på grund af uenighed om talerne.

Lige plads på sygehuset

Den ene hovedtaler, formanden for Sjællands Regionsråd Heino Knudsen (S), brugte også Oskar Hansens gamle sang som afsæt for sin tale:

- Vi synger om et 'Danmark for folket, hvor der er plads for alle ved samfundets bord'.

- Men det skal også gælde, selv om man bliver syg og har brug for behandling. Her skal alle have lige adgang, enten man er rig eller ej. Det er noget, som vi stadig må kæmpe for, da det er ikke noget, der er sikret én gang for alle.

Heino Knudsen fremhævede, at det offentlige sygehus-system har brug for et 'løft' med flere penge fra regeringen for at sikre den kvalitet, som ny teknologi nu giver mulighed for.

- Vi har råd til det, når det nu går så godt i landet. Vi skal også have en god plads til behandling for alle syge.

Heino Knudsen gentog til sidst, at Roskilde nu igen får en skadestue med læger hele døgnet, sådan som et nyt konstituerings-flertal også var enige om efter valget i november.

Nok er nok

Den anden hovedtaler var Roskilde Lærerforenings nye formand Tina Hasselager, der selvfølgelig kom ind på de netop overståede overenskomst-forhandlinger.

På den ene side var hun glad for de resultater, der er opnået på mange områder, fordi de forskellige fagforeninger stod sammen.

Men samtidig var hun selvfølgelig ærgerlig over, at lærerne heller ikke i denne omgang opnåede en almindelig aftale om arbejdstiden.

Alligevel mente hun, at lærerne nu som aftalt vil få mere ud af at fortsætte diskussionen med KL om den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdstiden - fremfor alene at gå ud i en dyr arbejdskamp imod hele statsmagten.

- Nok er nok, brugte Tina Hasselager som tema i sin tale.

Hun mente, at faggruppernes stærke sammenhold nu har fået gjort op med ideen om, at den offentlige sektor skal styres af en gang 'tal-gymnastik' fremfor faglige kvalifikationer.

- Nu skal vi bygge videre på det, der blev vundet ved disse overenskomster. Jeg er stolt over at være en del af denne fagbevægelse, sagde Roskildes lærerformand.

Mellem talerne på Hestetorvet underholdte bl.a. gruppen Candyfloss, der består af udviklingshæmmede, og som efterhånden er blevet husorkester til 1. maj i Roskilde.

tk