Borgmester Tomas Breddam kunne opregne en række positive resultater i Roskilde, da han talte til over 200 deltagere i nytårskuren. Foto: Per Christensen

Pil opad for Breddam: 1.000 nye job i Roskilde

Roskilde Avis - 15. januar 2020 kl. 09:54

Gennem 2019 blev der skabt 1.000 nye private job i Roskilde, og alle pile om kommunens udvikling peger opad, kunne en tilfreds borgmester Tomas Breddam (S) konstatere tirsdag ved nytårskuren på rådhuset.

Efterhånden har nytårskuren udviklet sig til et arrangement med over 200 deltagere, som stadig flere ledere fra virksomheder, foreninger og andre ønsker at være med til. Derfor var det samtidig en lejlighed for Breddam til at markere sig som ny borgmester, og det slap han faktisk ganske godt fra.

- Årets vigtigste begivenhed var vel, at Roskilde næste år i 2021 er udpeget som startby for en etape i Tour de France, som er verdens største sportsbegivenhed dette år.

Iværksættere og lav ledighed Breddam hæftede sig også ved kommunens mange iværksættere, der starter egen virksomhed og skaber nye job.

- Vi har et stort vækstlag af mange små firmaer, der giver et varieret og bredt fundament. En undersøgelse har vist, at efter tre år klarer over halvdelen af dem sig fortsat godt. Det er faktisk imponerende.

- Arbejdsløsheden i Roskilde er helt nede på 3 pct., men det skyldes selvfølgelig også, at vi står midt i en højkonjunktur. Alligevel er det meget positivt og gør mange ting lidt lettere, forklarede Tomas Breddam.

I Roskilde kommune er der nu i alt 42.000 job, hvoraf de 22.000 er private.

Blandt de 20.000 offentlige ansatte er bl.a. kommunens ca. 7.000 medarbejdet, folkene på den store politigård i Skovbogade og byens mange store uddannelsessteder.

Pas på nethandel

Under talen til nytårskuren advarede Breddam dog mod at hvile på de gode resultater og slog et særligt slag for Roskildes vigtige handelsliv.

- Hele 14 pct. af Roskildes job ligger indenfor detailhandel, så derfor må kommunen have ekstra fokus på at sikre ordentlige betingelser til dem, så de også får gode muligheder i fremtiden.

- Selv om det kan være meget bekvemt, vil jeg godt opfordre til at passe på med fo meget nethandel.

- Måske koster det lidt mere i en af vore mange fysiske butikker, men til gengæld kan man prøve og mærke på varerne - samt forhåbentlig ikke mindst få en god personlig service i vore forretninger.

- Butikkerne er helt afgørende for, at vi fortsat kan have en levende og attraktiv by, fremhævede Tomas Breddam.

Fælles turisme

Roskildes borgmester glædede sig desuden over det kommende turisme-samarbejde med Lejre og Frederikssund kommuner.

- Vi udgør et naturligt område med en række store attraktioner, der kan besøges samtidig. Jeg tror, at turisterne ikke følger kommune-grænser, men vurderer ud fra, hvor der er mange gode og spændende attraktioner samlet på ét sted.

- Derfor ser jeg store muligheder for at udvikle turismen i vores område, for det bliver en af de brancher, vi skal leve af i fremtiden.

